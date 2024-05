Meteo Messina, previsioni da Sabato 11 a Lunedì 13 Maggio

Sabato, 11 Maggio 2024:

Il tempo a Messina per sabato sarà caratterizzato da una giornata inizialmente serena, con temperature che si aggireranno intorno ai 16-23°C. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata sono previste deboli piogge con una diminuzione delle temperature. Il vento soffierà con intensità variabile, con velocità comprese tra i 4 e i 13 km/h, provenendo principalmente da direzione Nord-Nordest. L’umidità si manterrà costante intorno al 73-83% per gran parte della giornata.

Domenica, 12 Maggio 2024:

La giornata di domenica a Messina sarà caratterizzata da un inizio con piogge deboli che si attenueranno gradualmente verso metà mattina, lasciando spazio a un cielo sereno per il resto della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili tra i 16 e i 21°C. Il vento sarà prevalentemente debole, con direzione variabile che si sposterà da Nord-Nordest a Sud-Ovest nel corso della giornata. L’umidità si manterrà costante intorno al 63-81%.

Lunedì, 13 Maggio 2024:

Lunedì si prevede una giornata variabile a Messina, con un inizio sereno che progressivamente si trasformerà in una giornata nuvolosa con possibilità di piogge deboli nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 16 e i 21°C. Il vento soffierà con intensità variabile, con direzione prevalente da Nord-Nordest a Sud. L’umidità sarà leggermente più alta rispetto ai giorni precedenti, mantenendosi intorno al 61-79%.

In sintesi, il weekend a Messina sarà caratterizzato da una variazione del tempo atmosferico, passando da una giornata serena a piogge deboli e nuvolosità, con temperature che si manterranno comunque gradevoli. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni climatiche mutevoli.