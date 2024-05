Meteo Milano, previsioni da Sabato 11 a Lunedì 13 Maggio

Sabato, 11 maggio 2024

Il tempo a Milano sabato si preannuncia stabile e soleggiato per gran parte della giornata, con temperature in netto aumento. La mattina il cielo sarà sereno e le temperature si aggireranno intorno ai 13°C, con un’umidità del 90%. Nel corso della mattinata e fino al primo pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, con temperature in costante aumento fino a toccare i 23°C intorno alle 14:00, con un’umidità del 48%. Il vento soffierà da est con una velocità compresa tra 1 e 6 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo resterà sereno, con temperature in diminuzione a causa del tramonto, attestandosi intorno ai 15°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente. Il vento sarà debole, proveniente da est-nordest.

Domenica, 12 maggio 2024

La giornata di domenica invece vedrà un cambio repentino delle condizioni meteorologiche. Al mattino il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature intorno ai 14°C e un’umidità del 89%. Durante la mattinata e fino al primo pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con un aumento dell’umidità e temperature che raggiungeranno i 24°C, per poi iniziare a calare a partire dalle 15:00. Verso le 16:00 è prevista una debole pioggia, con temperature che scenderanno a 22.9°C e un aumento dell’umidità. Nel tardo pomeriggio e sera, le precipitazioni diventeranno più intense, con piogge deboli e temperature in diminuzione fino a toccare i 15.8°C, con un’umidità del 90%. Il vento variabile sarà predominante da sud-sudovest con velocità tra 2 e 11 km/h.

Lunedì, 13 maggio 2024

La situazione meteorologica lunedì sarà caratterizzata da piogge continue e temperature più fresche. Durante la notte e l’alba è prevista una pioggia debole, con temperature intorno ai 15.5°C e un’umidità dell’91%. Le precipitazioni continueranno per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 16-18°C e un’umidità che si attesterà intorno all’80-90%. Il vento da nordest sarà moderato con velocità tra 6 e 14 km/h. La giornata si concluderà con piogge che diminuiranno d’intensità, ma che continueranno ad interessare la città. In serata le temperature si abbasseranno ulteriormente, attestandosi intorno ai 14°C, mentre l’umidità rimarrà alta. Il vento sarà debole e proveniente da est-nordest.