Meteo Palermo, previsioni da Sabato 11 a Lunedì 13 Maggio

Sabato, 11 Maggio 2024

Il sabato a Palermo sarà caratterizzato da un cielo sereno per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 16-21°C con un’umidità variabile tra il 68% e il 97%. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità media compresa tra 1 e 13 km/h. Nel pomeriggio, verso le 15:00, è prevista una parziale copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni.

Domenica, 12 Maggio 2024

Anche la domenica si prevede un cielo sereno per gran parte della giornata, con temperature in aumento rispetto al giorno precedente, oscillanti tra i 14°C e i 24°C. L’umidità si manterrà tra il 52% e l’88%, mentre il vento varierà da sud-sudest a nord-nordovest con una velocità compresa tra 1 e 8 km/h. Nel pomeriggio si prevede una copertura nuvolosa parziale, senza precipitazioni.

Lunedì, 13 Maggio 2024

Per lunedì è prevista una giornata con cielo parzialmente nuvoloso e temperature comprese tra i 14°C e i 24°C. L’umidità si attesterà tra il 43% e il 86%, con venti provenienti da sud-sudest a sud-sudovest con velocità tra 4 e 10 km/h. Nel corso della mattinata è prevista un’aumento della copertura nuvolosa con possibilità di precipitazioni nel pomeriggio.

In sintesi, il fine settimana a Palermo promette di regalare giornate soleggiate e temperature gradevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni meteo, in particolare per quanto riguarda la possibile comparsa di nuvole nel pomeriggio di lunedì.