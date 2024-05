Meteo Potenza, previsioni da Sabato 11 a Lunedì 13 Maggio

Sabato, 11 Maggio 2024:

Il tempo a Potenza per Sabato prevede una giornata inizialmente serena, con temperature che si aggirano intorno ai 8-9°C nelle prime ore del mattino. Tuttavia, a partire dalle 10:00 del mattino è prevista una debole pioggia che potrebbe protrarsi fino alle 13:00. Le temperature saliranno gradualmente fino a toccare i 18-19°C, mentre i venti provenienti da direzione Nord-Nordest si manterranno moderati, con velocità comprese tra i 10 e i 15 km/h.

Domenica, 12 Maggio 2024:

Domenica sarà caratterizzata da un cielo sereno per gran parte della giornata, con temperature in aumento. La mattina inizierà con circa 10°C, ma nel corso della giornata saliranno fino a superare i 20°C. I venti saranno deboli provenienti prevalentemente da direzione Ovest-Nordovest. Durante la sera, il cielo si coprirà leggermente, ma senza precipitazioni rilevanti.

Lunedì, 13 Maggio 2024:

Lunedì sarà una giornata variabile, con un inizio coperto e umido, ma con il passare delle ore il cielo si schiarirà. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C durante la prima metà della giornata, ma a partire dalle 13:00 è prevista una debole pioggia che potrebbe protrarsi fino alle 15:00. Durante la serata il cielo si libererà nuovamente, mantenendo comunque un’umidità presente e temperature intorno ai 15°C. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da direzione Ovest-Sudovest.

In generale, per i prossimi giorni a Potenza, si prevede una variazione delle condizioni meteorologiche, con un mix di sereno, nuvolosità e deboli piogge. Le temperature tenderanno ad aumentare gradualmente, mantenendosi comunque in un range piacevole. Pertanto, si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo e di adattare le attività all’evolversi delle condizioni meteorologiche.