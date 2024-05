Violenta eruzione del vulcano Tabaru in Indonesia, le immagini

Nella giornata del 9 Maggio si è verificata una potente eruzione del vulcano Tabaru, situato in Indonesia, nella reggenza di Halmahera Barat, nella provincia di Molucche Settentrionali.

L’eruzione, improvvisa, ha generato potenti esplosioni e una imponente colonna di gas e cenere. Il fenomeno è stato immortalato attraverso alcune immagini amatoriali.

Non si hanno ulteriore notizie e segnalazioni di eventuali danni a cose o persone, anche perché si tratta di un’area piuttosto remota dell’Indonesia.

❗️🌋 🇮🇩 – The Tabaru volcano erupts in the west of Halmahera in Indonesia with explosions and a tall and impressive column of gases and ash. pic.twitter.com/qr7JcGX2IP

