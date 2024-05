Meteo: assaggio d’Estate ma non per tutti, ecco quando

Il weekend primaverile che stiamo vivendo su gran parte d’Italia sarà ben presto un lontano ricordo. L’arrivo della prossima settimana sarà parecchio turbolento su tante nostre regioni, considerando che scenderanno masse d’aria molto diverse tra di loro, come le più fresche atlantiche, quelle molto più calde subtropicali.

Le correnti più umide e fresche di stampo Atlantico saranno protagoniste senz’altro al Nord e sul medio Alto Tirreno, dove per buona parte della settimana si prevedono frequenti temporali e acquazzoni anche piuttosto forti.

Caldo al sud

Discorso totalmente opposto per il Sud Italia che invece farà i conti con il caldo nordafricano che si affaccerà soprattutto tra martedì e venerdì garantendo un sensibile aumento delle temperature. Dunque il ritorno del caldo africano è confermato da tutti i principali centri di calcolo e sembra proprio che possa coinvolgere in modo più diretto regioni come Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna. Su queste regioni le temperature potrebbero superare agevolmente i 28 o addirittura i 30°, sfiorando localmente i 35° sulle zone interne della Sicilia, Calabria e Puglia.

Insomma, parliamo di temperature da piena estate che solitamente troviamo durante forti ondate di caldo. Questo anticipo d’estate persisterà per almeno tre giorni su tutto il sud e sarà anche accompagnato da venti moderati di scirocco e di ostro, a cui si aggiungerà tanta polvere desertica sospesa alle alte quote, che andrà inevitabilmente a sporcare i nostri cieli.

Le temperature saranno parecchio miti anche sulle regioni centrali, ma non paragonabili a quelle del meridione. Il Nord invece vedrà temperature in linea con le medie del periodo grazie a questi flussi freschi dall’Atlantico che porteranno tante piogge, anche temporali molto intensi.