Nuove Aurore visibili dall’Italia questa sera/notte? Ecco gli ultimi aggiornamenti e le possibilità

Ieri sera e durante la notte i cieli italiani hanno regalato un vero spettacolo naturale grazie alle aurore e archi SAR che sono stati osservati anche ad occhio nudo. Questo fenomeno straordinario è stato causato da una tempesta geomagnetica di eccezionale intensità, che ha raggiunto il picco di classe G5, il livello più potente su una scala che va da G1 a G5, come confermato dalla NOAA.

In un articolo precedente (link), abbiamo discusso in dettaglio questo evento straordinario e abbiamo condiviso alcune delle foto più belle inviate da voi lettori.

Ma cosa possiamo aspettarci per oggi? Ci sarà un altro spettacolo di aurore nel cielo?

Attualmente, siamo ancora sotto l’influenza di una forte tempesta geomagnetica di classe G4. Questo significa che nelle zone dove è ancora buio, le aurore sono state visibili anche nelle ultime ore. Naturalmente da noi, con la luce del sole, non è possibile osservarle.

Nelle prossime ore, la situazione dovrebbe gradualmente calmarsi, e per questa sera/notte sono previste tempeste geomagnetiche di classe G3. Queste tempeste saranno dunque meno intense rispetto a quelle verificatesi la notte scorsa, con conseguente possibilità di aurore a basse latitudini ridotte. Tuttavia, è importante notare che le previsioni relative alle tempeste geomagnetiche e al fenomeno delle aurore sono soggette a incertezza, anche a poche ore di distanza. In periodi di intensa attività solare come questa, è ancor più essenziale monitorare la situazione in tempo reale.

Quindi, al momento, le possibilità di vedere aurore alle nostre latitudini per la serata odierna e la notte di domenica sono leggermente inferiori, ma non ancora da escludere del tutto. Specialmente al Nord e nelle aree più buie, il fenomeno, sotto forma soprattutto di SAR (archi aurorali rossi) potrebbe ripresentarsi. Vi invitiamo a seguire tutti gli aggiornamenti anche attraverso i nostri social media per rimanere informati in tempo reale.