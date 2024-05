Meteo Aosta, previsioni da Lunedì 13 a Mercoledì 15 Maggio

Previsioni Meteo per Aosta

La previsione meteo per Aosta per i prossimi giorni indica condizioni instabili con piogge diffuse e cielo nuvoloso. Ecco le previsioni dettagliate per lunedì 13 maggio, martedì 14 maggio e mercoledì 15 maggio 2024.

Lunedì, 13 Maggio 2024

Durante la notte, ci saranno precipitazioni sotto forma di pioggia debole con un’umidità intorno all’82%. La situazione continuerà fino alle prime ore del mattino, con temperature che si manterranno stabili intorno ai 13 gradi. Durante la mattinata, il cielo sarà coperto con leggere precipitazioni, mentre nel pomeriggio la pioggia sarà più intensa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 20 gradi, con venti leggeri con direzione variabile. La giornata si concluderà con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento dell’umidità.

Martedì, 14 Maggio 2024

La giornata inizierà con piogge deboli e un’umidità che si manterrà elevata. Durante la mattinata, le precipitazioni continueranno con una leggera diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio, la pioggia intensa sarà accompagnata da temperature intorno ai 16 gradi e venti moderati provenienti da est-nordest. Le piogge si protrarranno fino alla sera, con un graduale aumento dell’umidità e temperature in diminuzione.

Mercoledì, 15 Maggio 2024

La tendenza sarà a mantenere condizioni instabili con precipitazioni persistenti per l’intera giornata. Le temperature si attesteranno intorno agli 11-16 gradi con elevata umidità. I venti da nord-nordest soffieranno moderatamente, mentre il cielo sarà coperto da nubi dense. Le piogge continueranno fino a tarda sera, con un’umidità costantemente alta e temperature in diminuzione.

In conclusione, la situazione meteo ad Aosta per i prossimi giorni prevede un persistente maltempo con piogge diffuse, temperature non particolarmente elevate e un’umidità costantemente elevata. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate e di adottare le opportune misure precauzionali.