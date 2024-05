Meteo Bari, previsioni da Lunedì 13 a Mercoledì 15 Maggio

Meteo BARI prossimi giorni 13 Maggio, 14 Maggio, 15 Maggio: previsioni dettagliate

L’andamento meteorologico a Bari sembra essere piuttosto variabile nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì, 13 Maggio 2024

Durante la notte il cielo si presenterà sereno con una temperatura di 14.6°C e un’umidità del 69%. Man mano che ci avviciniamo all’alba, le nubi sparse inizieranno a comparire e la temperatura aumenterà fino a raggiungere i 20.8°C intorno alle 8:00. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio il cielo sarà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 22-23°C. Nel tardo pomeriggio e in serata le nubi sparse lasceranno spazio a un cielo nuvoloso con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19.0°C. Il vento soffierà da nord-est con velocità comprese tra 10 e 18 km/h.

Martedì, 14 Maggio 2024

La giornata di martedì si preannuncia con un cielo nuvoloso. Le temperature oscilleranno tra i 16.5°C e i 24.1°C. Durante la mattinata e il primo pomeriggio il cielo sarà prevalentemente coperto, ma nel corso del pomeriggio inizierà a schiarirsi, portando a una serenità nelle ultime ore del giorno. Il vento sarà moderato, con una prevalenza da est verso sud-est e una velocità che raggiungerà i 16-17 km/h.

Mercoledì, 15 Maggio 2024

La giornata di mercoledì si prospetta con un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Le temperature oscilleranno tra i 16.9°C e i 27.1°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 50-60%. Il vento soffierà da sud-est con una velocità compresa tra 15 e 22 km/h. La giornata sarà caratterizzata da un aumento delle temperature e dalla presenza di nubi sparse nelle ore centrali, seguite da un cielo poco nuvoloso nel corso del pomeriggio e della serata.

In conclusione, il meteo a Bari per i prossimi giorni si preannuncia vario, con una combinazione di cielo sereno, nuvolosità e temperature in aumento. È consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti e prepararsi di conseguenza.