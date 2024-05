Meteo Campobasso, previsioni da Lunedì 13 a Mercoledì 15 Maggio

PREVISIONI METEO CAMPOBASSO

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Campobasso indicano variazioni significative nelle condizioni atmosferiche. Vediamo nel dettaglio cosa ci si può aspettare per Lunedì, 13 Maggio 2024, Martedì, 14 Maggio 2024 e Mercoledì, 15 Maggio 2024.

Lunedì, 13 Maggio 2024

Durante la prima parte della giornata il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature comprese tra 9.9°C e 21.3°C. Verso mezzogiorno è prevista una pioggia debole che potrebbe protrarsi per alcune ore. Il vento soffierà con intensità variabile tra 1 km/h e 14 km/h, proveniente principalmente da direzione Sud e Sud-Ovest. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 39% e il 93% durante l’arco della giornata.

Martedì, 14 Maggio 2024

La giornata di Martedì sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche più stabili, con cielo poco nuvoloso e temperature in lieve aumento, variabili tra 11.2°C e 23.3°C. Il vento sarà prevalentemente debole, con velocità comprese tra 1 km/h e 13 km/h e proveniente da direzione Sud e Sud-Est. L’umidità si manterrà costantemente alta, oscillando tra il 35% e il 93% durante la giornata.

Mercoledì, 15 Maggio 2024

La giornata di Mercoledì sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature comprese tra 10.1°C e 23.8°C. Il vento sarà leggero, con intensità tra 0 km/h e 16 km/h, principalmente proveniente da direzione Sud e Sud-Ovest. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 40% e il 92% durante l’arco della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Campobasso indicano un inizio della settimana con condizioni variabili, tra copertura nuvolosa e precipitazioni, seguito da un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche verso la metà della settimana, con cielo più sereno e temperature in aumento.