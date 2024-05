Meteo Catania, previsioni da Lunedì 13 a Mercoledì 15 Maggio

Meteo Catania prossimi giorni 13 Maggio, 14 Maggio, 15 Maggio:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania indicano un clima variabile, con una transizione da sereno a nuvoloso. Lunedì 13 Maggio, la giornata si presenterà con cielo sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 15-25°C e venti leggeri provenienti da ovest e sud-est. Non sono previste precipitazioni durante il giorno, mentre l’umidità si attesterà intorno al 50-80%. Martedì 14 Maggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature in aumento, variabili tra 17-23°C. Il vento sarà predominante da est, con un’umidità che oscillerà tra il 65-90%. Mercoledì 15 Maggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature tra i 17-24°C e venti deboli provenienti da diverse direzioni. L’umidità rimarrà alta, tra il 70-95%, con un cielo che si presenterà variabilmente nuvoloso durante la giornata.

Lunedì 13 Maggio:

La giornata di Lunedì inizierà con cielo sereno, con temperature intorno ai 15-20°C e un’umidità del 80%. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno con un lieve aumento delle temperature, che si attesteranno tra i 20-25°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature oscilleranno tra i 23-24°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. Durante la sera e la notte, il cielo si manterrà sereno con temperature intorno ai 17-18°C e un’umidità che aumenterà gradualmente.

Martedì 14 Maggio:

Martedì si presenterà con nubi sparse e temperature tra i 17-23°C e un’umidità variabile tra il 65-90%. Durante la mattinata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature in aumento, che si attesteranno tra i 19-22°C. Nel corso del pomeriggio, il cielo si manterrà variabilmente nuvoloso con temperature tra i 21-23°C e un’umidità che si manterrà intorno al 65-75%. Durante la sera e la notte, il cielo sarà sereno con temperature tra i 17-18°C e un’umidità in aumento.

Mercoledì 15 Maggio:

Mercoledì si prevede una giornata prevalentemente serena con temperature variabili tra i 17-24°C e un’umidità che oscillerà tra il 70-95%. Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà sereno con temperature tra i 17-21°C e un’umidità in aumento. Durante il pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con temperature tra i 21-23°C e un’umidità che si manterrà elevata. Durante la sera e la notte, il cielo sarà variabilmente nuvoloso con temperature tra i 18-19°C e un’umidità che si manterrà elevata.

Le previsioni meteo per Catania indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con una transizione da sereno a nuvoloso. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni in quanto potrebbero verificarsi cambiamenti improvvisi. Si raccomanda di consultare aggiornamenti meteo prima di programmare attività all’aperto.