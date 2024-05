Meteo Firenze, previsioni da Lunedì 13 a Mercoledì 15 Maggio

Meteo Firenze prossimi giorni 13 Maggio, 14 Maggio, 15 Maggio: piogge e schiarite alternate

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Firenze indicano condizioni variabili, con piogge e schiarite che si alterneranno. Ecco nel dettaglio cosa aspettarsi per Lunedì, Martedì e Mercoledì.

Meteo per Lunedì, 13 Maggio 2024

Lunedì si prospetta una giornata con cielo coperto per la maggior parte del tempo. Le temperature si manterranno intorno ai 12-23°C. La pioggia è attesa nel pomeriggio, con precipitazioni deboli che potrebbero prolungarsi fino alla sera. Il vento soffierà da ovest con una velocità media di 5-9 km/h. L’umidità sarà costantemente alta, variando tra il 52% e l’86% durante il giorno.

Meteo per Martedì, 14 Maggio 2024

Martedì, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con qualche nuvola sparsa nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 12°C e i 25°C. Il vento sarà leggero, con una velocità media di 2-7 km/h proveniente da diverse direzioni. L’umidità si manterrà tra il 42% e il 91%, con valori più alti nelle prime ore del mattino.

Meteo per Mercoledì, 15 Maggio 2024

Mercoledì vedrà un’alternanza tra nuvolosità e schiarite. Le temperature si attesteranno sui 13-24°C. Nel pomeriggio è prevista una fase di piogge deboli, ma il cielo si schiarirà rapidamente verso sera. Il vento sarà moderato proveniente da est e sud-est con una velocità compresa tra i 3 e i 6 km/h. L’umidità sarà costantemente alta, con valori tra il 49% e il 94%.

In conclusione, la prossima settimana a Firenze sarà caratterizzata da un mix di sole e pioggia, con temperature gradevoli e venti leggeri. È consigliabile essere preparati per ogni evenienza, in quanto le condizioni meteorologiche potrebbero variare rapidamente. Restate aggiornati sulle previsioni e godetevi la bellezza mutevole del tempo nella nostra incantevole città.