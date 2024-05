Meteo Milano, previsioni da Lunedì 13 a Mercoledì 15 Maggio

Meteo Milano prossimi giorni 13 Maggio, 14 Maggio, 15 Maggio: piogge intense e temperature stabili

Le previsioni meteo per Milano indicano un inizio della settimana all’insegna delle piogge, con una sostanziale stabilità delle temperature. Lunedì 13 Maggio, le precipitazioni saranno abbondanti, con piogge continue per gran parte della giornata. La massima temperatura sarà di 21.3°C intorno alle ore 15:00, mentre la minima si attesterà sui 14.5°C intorno alle 23:00. L’umidità sarà alta, oscillando tra il 62% e il 93%, con una velocità media del vento che si manterrà intorno ai 4-10 km/h proveniente da direzioni est-nordest.

Martedì 14 Maggio: piogge continue e graduale diminuzione delle temperature

Martedì 14 Maggio, il tempo a Milano sarà caratterizzato da piogge continue e temperature in graduale diminuzione. La massima si attesterà sui 21.2°C intorno alle ore 14:00, mentre la minima sarà di 14.6°C intorno alle 23:00. L’umidità sarà elevata, oscillando tra il 55% e il 96%, con una velocità media del vento che si manterrà intorno ai 5-19 km/h proveniente da direzioni est-sudest. Il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con piogge deboli o moderate che interesseranno la città per tutto il giorno.

Mercoledì 15 Maggio: persistenza delle piogge e temperature costanti

Mercoledì 15 Maggio, il maltempo continuerà a interessare Milano, con piogge persistenti e temperature costanti. La massima si attesterà sui 17.2°C intorno alle ore 15:00, mentre la minima sarà di 14.0°C intorno alle 03:00. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra l’85% e il 92%, con una velocità media del vento che si manterrà intorno ai 4-19 km/h proveniente da direzioni est-sudest. Le precipitazioni saranno abbondanti per gran parte della giornata, con piogge deboli o moderate che continueranno a interessare la città.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un’instabilità atmosferica con piogge persistenti e temperature che si manterranno su valori moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare le dovute precauzioni in caso di spostamenti o attività all’aperto.