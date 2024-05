Meteo Modena, previsioni da Lunedì 13 a Mercoledì 15 Maggio

Previsioni Meteo per Modena:

Nei prossimi giorni, il tempo a Modena sarà caratterizzato da variazioni significative, con condizioni atmosferiche mutevoli che porteranno piogge, nubi sparse e sereno.

Previsioni per Lunedì, 13 Maggio 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 15-16°C. Nel pomeriggio sono previste piogge deboli con temperature che si manterranno intorno ai 22-23°C. Il vento soffierà con una velocità tra i 4 e gli 8 km/h provenendo da direzioni variabili. L’umidità oscillerà tra il 57% e l’85%.

Previsioni per Martedì, 14 Maggio 2024:

La giornata di martedì sarà caratterizzata da un cielo in prevalenza sereno al mattino, seguito da piogge deboli nel pomeriggio. Le temperature si manterranno tra i 13 e i 23°C e il vento soffierà con una velocità tra i 3 e i 15 km/h, principalmente proveniente da est. L’umidità sarà alta, tra il 56% e il 92%.

Previsioni per Mercoledì, 15 Maggio 2024:

Mercoledì sarà una giornata con piogge deboli al mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni nel pomeriggio, con schiarite e cielo sereno. Le temperature massime saranno intorno ai 22°C e il vento soffierà con una velocità tra i 9 e i 16 km/h provenendo da est e nord-est. L’umidità sarà compresa tra il 56% e il 93%.

In conclusione, la situazione meteorologica a Modena sarà variabile nei prossimi giorni, con piogge deboli e momenti di sereno. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per adattarsi al meglio alle condizioni climatiche in evoluzione.