Meteo Prato, previsioni da Lunedì 13 a Mercoledì 15 Maggio

Previsioni Meteo per i prossimi giorni a Prato:

Il tempo a Prato nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giorno.

Lunedì, 13 Maggio 2024:

Nella prima parte della giornata ci sarà un cielo coperto con umidità intorno al 90%. Le temperature si manterranno tra i 12.9°C e i 22.9°C. Il vento soffierà da est a una velocità compresa tra i 3 e i 5 km/h. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà coperto con un aumento della velocità del vento fino a 7 km/h proveniente da ovest. La sera sarà caratterizzata da nubi sparse e poco vento.

Martedì, 14 Maggio 2024:

La giornata si presenterà con un cielo sereno e un’umidità che si aggira intorno al 40-50%. Le temperature oscilleranno tra i 12.6°C e i 25.2°C. Il vento sarà prevalentemente debole con direzione variabile. Nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con un aumento della velocità del vento proveniente da ovest. La serata sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con una leggera brezza proveniente da sud-ovest.

Mercoledì, 15 Maggio 2024:

La giornata inizierà con un cielo coperto e la possibilità di piogge deboli, con un’umidità intorno all’80-90%. Le temperature si manterranno tra i 14°C e i 22.3°C. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità compresa tra i 3 e i 9 km/h. Nel corso della giornata, la pioggia diminuirà progressivamente, lasciando spazio a schiarite nel pomeriggio e alla sera.

Con queste previsioni meteo dettagliate, è consigliabile essere preparati per affrontare le variazioni del tempo e pianificare le attività di conseguenza. Mantenete sempre d’occhio le previsioni aggiornate per adattare al meglio le vostre giornate in base alle condizioni meteorologiche.