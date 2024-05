Meteo Roma, previsioni da Lunedì 13 a Mercoledì 15 Maggio

Previsioni Meteo Roma:

Nei prossimi giorni, si prevede un cambiamento delle condizioni meteorologiche a Roma. Esamineremo le previsioni dettagliate per ogni giorno, con informazioni su temperatura, umidità, precipitazioni e vento.

Meteo per Lunedì, 13 Maggio 2024:

Durante le prime ore del giorno, ci sarà un cielo coperto con temperature intorno ai 14°C e un’umidità dell’87%. Nel corso della mattinata, le nuvole tenderanno a diradarsi, ma la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 23-24°C. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 5 e i 13 km/h, prevalentemente da direzione sud-ovest. L’umidità diminuirà leggermente nel corso della giornata.

Meteo per Martedì, 14 Maggio 2024:

Martedì, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, oscillando tra i 14 e i 24°C. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%. Il vento sarà prevalentemente debole, con una direzione variabile tra nord-est e sud-ovest. Si prevede un’ottima visibilità e condizioni meteorologiche favorevoli per le attività all’aperto.

Meteo per Mercoledì, 15 Maggio 2024:

Mercoledì sarà caratterizzato da un cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi intorno ai 26°C. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%. Il vento aumenterà leggermente di intensità nel corso della giornata, provenendo principalmente da sud. Le condizioni meteorologiche saranno stabili e favorevoli per le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Roma indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con temperature in aumento e cieli prevalentemente sereni. Sembra essere un periodo ideale per godersi le attività all’aperto e trascorrere del tempo all’aria aperta.