Meteo Torino, previsioni da Lunedì 13 a Mercoledì 15 Maggio

Lunedì 13 Maggio 2024:

Il tempo a Torino lunedì sarà influenzato da un’intensa perturbazione che porterà piogge deboli fin dalle prime ore del mattino. L’umidità sarà elevata, con valori che superano il 90% durante la notte e le prime ore del mattino. Le precipitazioni perdureranno fino a metà mattinata, quando si avrà una temporanea tregua, anche se il cielo resterà coperto. Nel primo pomeriggio sono previste nuove piogge deboli, con temperature che si manterranno intorno ai 19 gradi. Nel tardo pomeriggio e in serata le condizioni meteorologiche miglioreranno leggermente, e il cielo si presenterà solo parzialmente nuvoloso, con temperature intorno ai 16 gradi. Il vento soffierà prevalentemente da est-nordest con una velocità che non supererà i 8 km/h.

Martedì 14 Maggio 2024:

Martedì il maltempo continuerà a interessare la città di Torino. Le piogge deboli saranno presenti per gran parte della giornata, con un’umidità che si manterrà costantemente elevata. Le precipitazioni si intensificheranno nel corso della mattinata e si protrarranno fino al tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 17 gradi durante la giornata, con un leggero calo nelle prime ore del mattino. Il vento soffierà da nordest con intensità compresa tra i 5 e gli 8 km/h. Nel corso della serata le piogge si attenueranno leggermente, ma il cielo resterà nuvoloso.

Mercoledì 15 Maggio 2024:

Anche mercoledì il tempo non darà tregua a Torino. Le piogge deboli saranno presenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà costantemente elevata. Le temperature si manterranno intorno ai 16 gradi, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. Il vento soffierà da nordest con intensità compresa tra i 5 e gli 9 km/h. Le condizioni meteorologiche miglioreranno solo leggermente in serata, con piogge deboli che continueranno a interessare la zona. Il cielo sarà nuvoloso per gran parte della giornata.