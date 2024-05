Meteo Trento, previsioni da Lunedì 13 a Mercoledì 15 Maggio

Meteo per Lunedì, 13 Maggio 2024

Per lunedì 13 Maggio 2024, a Trento, si prevede un inizio di giornata caratterizzato da pioggia debole con temperature intorno ai 15-16°C. Nel corso della mattinata le precipitazioni continueranno, ma con una diminuzione dell’umidità e un aumento delle temperature che arriveranno a toccare i 18-19°C. Nel pomeriggio e in serata le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai 16-18°C. Il vento soffierà con intensità bassa, tra i 2 e i 4 km/h, proveniente principalmente da direzione sud-ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno all’87-89% per gran parte della giornata.

Meteo per Martedì, 14 Maggio 2024

Il martedì 14 Maggio 2024, a Trento, si prevede una giornata prevalentemente coperta, con precipitazioni che inizieranno fin dalle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C con un’umidità che oscillerà tra l’88% e il 92%. Nel corso della mattinata le precipitazioni aumenteranno di intensità, accompagnate da un lieve calo delle temperature. Nel pomeriggio la pioggia debole continuerà, e solo in serata si avrà un leggero miglioramento delle condizioni meteo con temperature intorno ai 17-18°C. Il vento soffierà da sud-ovest con intensità compresa tra i 2 e i 5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attestandosi intorno all’80-90% per gran parte della giornata.

Meteo per Mercoledì, 15 Maggio 2024

Per mercoledì 15 Maggio 2024, a Trento, si prevede un’intera giornata caratterizzata da piogge deboli. Le temperature si manterranno attorno ai 15-16°C con un’umidità che oscillerà tra l’84% e il 92%. Durante la mattinata e il pomeriggio le precipitazioni saranno costanti, accompagnate da venti leggeri che soffieranno principalmente da direzione nord-est con intensità compresa tra 1 e 3 km/h. In serata le condizioni meteo non presenteranno variazioni significative, con temperature che si manterranno intorno ai 14-15°C e piogge deboli. L’umidità rimarrà elevata, attestandosi intorno all’88-92% per gran parte della giornata.