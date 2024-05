Meteo Aosta, previsioni da Martedì 14 a Giovedì 16 Maggio

Meteo Aosta prossimi giorni 14 Maggio, 15 Maggio, 16 Maggio: piogge persistenti e temperature in calo

Il meteo ad Aosta si preannuncia instabile nei prossimi giorni, con piogge persistenti e temperature in calo. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 14 Maggio 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, è prevista una debole pioggia con temperature che si aggirano intorno ai 12-13°C. L’umidità sarà elevata, intorno all’88-90%. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto con piogge deboli, mentre le temperature saliranno leggermente, attestandosi intorno ai 16-17°C. Il vento soffierà da nord-est con una velocità di 4-6 km/h. Nel pomeriggio e verso sera, le piogge diventeranno più intense, con temperature in calo intorno ai 15°C e il vento proveniente da nord-est con una velocità di 4-5 km/h.

Mercoledì, 15 Maggio 2024

Le condizioni meteorologiche non mostreranno miglioramenti significativi. La pioggia sarà presente per l’intera giornata con intensità variabile, e le temperature si manterranno intorno ai 12-14°C. L’umidità sarà elevata, con valori tra l’80% e il 89%. Il vento soffierà principalmente da nord-nord-est con una velocità tra 4 e 7 km/h. Nel corso della giornata, le precipitazioni potrebbero variare in intensità, mantenendo il cielo coperto e le temperature fresche.

Giovedì, 16 Maggio 2024

Ancora piogge deboli caratterizzeranno la giornata di giovedì. Le temperature si manterranno intorno ai 10-15°C, mentre l’umidità sarà elevata, con valori tra l’82% e il 92%. Il vento soffierà principalmente da nord-nord-ovest con una velocità tra 4 e 7 km/h. Nel corso della giornata, le precipitazioni potrebbero variare in intensità, mantenendo il cielo coperto. Le temperature potrebbero subire una lieve diminuzione nel corso della giornata.

In conclusione, ci aspettiamo giornate piovose ad Aosta per tutto il periodo preso in esame, con temperature che si manterranno al di sotto della media stagionale. Si consiglia di prestare particolare attenzione a queste previsioni per pianificare al meglio le attività all’aperto e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche avverse.