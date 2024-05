Meteo Bari, previsioni da Martedì 14 a Giovedì 16 Maggio

Meteo Bari prossimi giorni 14 Maggio, 15 Maggio, 16 Maggio: piogge e temperature in diminuzione

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bari prevedono un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con piogge e temperature in diminuzione.

Martedì, 14 Maggio 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e umidità elevata. Dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio sono attese precipitazioni sotto forma di piogge deboli, con temperature che si manterranno intorno ai 20-23°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si schiarirà e la temperatura scenderà gradualmente, con venti deboli provenienti da direzioni variabili.

Mercoledì, 15 Maggio 2024

La situazione meteorologica tenderà a migliorare rispetto al giorno precedente. La giornata sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento rispetto alla giornata precedente, oscillanti tra i 18°C e i 26°C. Il vento soffierà moderatamente da direzioni variabili, contribuendo a disperdere le eventuali residue nubi sparse presenti in mattinata.

Giovedì, 16 Maggio 2024

La giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente o totalmente coperto, con la presenza di nubi sparse e umidità in aumento. Le temperature si manterranno comprese tra i 19°C e i 27°C, con venti moderati provenienti principalmente da direzioni sud-orientali. Possibili precipitazioni sotto forma di piogge deboli sono attese nel corso della giornata, specialmente nelle prime ore del pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari indicano una variabilità delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con un’alternanza tra piogge e schiarite. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per adattare al meglio le proprie attività in base alle condizioni atmosferiche previste.