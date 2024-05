Meteo Bologna, previsioni da Martedì 14 a Giovedì 16 Maggio

Meteo per Martedì, 14 Maggio 2024

Per Martedì, a Bologna, ci attendiamo un inizio di giornata poco nuvoloso con temperature comprese tra i 13°C e i 16°C. Durante la mattina, le nubi si diraderanno e il cielo si presenterà con nubi sparse, con una temperatura che raggiungerà i 18°C. Nel pomeriggio, è prevista una debole pioggia con temperature intorno ai 22°C. La pioggia continuerà nel tardo pomeriggio e in serata, quando le temperature caleranno fino ai 16-17°C. Il vento soffierà da est e sud-est con una velocità compresa tra i 9 e gli 11 km/h. L’umidità sarà alta, in media intorno al 70-80% durante il giorno.

Meteo per Mercoledì, 15 Maggio 2024

Mercoledì il tempo sarà instabile con piogge deboli per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 16-20°C durante la giornata, con un picco di 20-21°C nel primo pomeriggio. Il vento sarà moderato proveniente da est e sud-est con velocità compresa tra i 9 e i 15 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 95% nelle prime ore del mattino, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata. In serata, il cielo si schiarirà con nubi sparse e temperature intorno ai 15-16°C.

Meteo per Giovedì, 16 Maggio 2024

Giovedì ci aspettiamo un’altra giornata caratterizzata da piogge deboli con temperature comprese tra i 15°C e i 21°C. Il vento sarà prevalentemente da est e sud-est con una velocità variabile tra i 6 e i 16 km/h. L’umidità si manterrà elevata durante l’intera giornata, con valori intorno al 90-100%. Nel tardo pomeriggio e in serata, è previsto un progressivo diradamento delle precipitazioni con cielo che si presenterà nuvoloso. Le temperature si abbasseranno fino ai 15-16°C.