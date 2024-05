Meteo Brescia, previsioni da Martedì 14 a Giovedì 16 Maggio: piogge e temperature in diminuzione

Martedì 14 Maggio 2024:

Il tempo a Brescia martedì sarà caratterizzato da piogge deboli che inizieranno dalla mezzanotte e continueranno fino alle prime ore del mattino. Durante la mattinata, le precipitazioni diminuiranno gradualmente e nel pomeriggio il cielo si presenterà nuvoloso. Le temperature oscilleranno tra i 14.3°C e i 21.6°C, con un’umidità che varierà dal 59% al 93%. Il vento soffierà da direzioni comprese tra il nord-est e l’est con una velocità media compresa tra 4 km/h e 14 km/h.

Mercoledì 15 Maggio 2024:

Mercoledì il maltempo continuerà con precipitazioni persistenti durante l’intera giornata. Le temperature si manterranno costanti tra i 14.4°C e i 16.9°C, mentre l’umidità sarà elevata, variando dal 82% all’89%. Il vento soffierà da est con velocità comprese tra 13 km/h e 22 km/h. Nel tardo pomeriggio è previsto un aumento dell’intensità delle piogge, che diventeranno forti durante la serata.

Giovedì 16 Maggio 2024:

Giovedì il tempo migliorerà leggermente, con piogge che si attenueranno durante la mattinata e lasceranno spazio a nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 12.2°C e i 19.7°C, mentre l’umidità diminuirà leggermente, variando tra il 68% e il 95%. Il vento soffierà principalmente da est, con una velocità media compresa tra 4 km/h e 20 km/h.

Le previsioni meteo per Brescia nei prossimi giorni indicano un’instabilità atmosferica che porterà piogge e temporali. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare le intemperie. Restate aggiornati sulle previsioni e prendete le dovute precauzioni per garantire la vostra sicurezza.