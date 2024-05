Meteo Catania, previsioni da Martedì 14 a Giovedì 16 Maggio

Meteo Catania prossimi giorni 14 Maggio, 15 Maggio, 16 Maggio: piogge e schiarite alternate

Le previsioni meteo per Catania per i prossimi giorni mostrano una variazione delle condizioni atmosferiche con piogge e schiarite alternate. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascun giorno.

Martedì, 14 Maggio 2024

La giornata inizierà con precipitazioni, con piogge deboli che caratterizzeranno le prime ore del mattino. Nel corso della mattinata il tempo si manterrà coperto, con nuvolosità che si diraderà gradualmente, lasciando spazio a schiarite nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 15.9°C e i 22.9°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 66-89%. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità media compresa tra i 2 e i 17 km/h.

Mercoledì, 15 Maggio 2024

La giornata di mercoledì si presenterà con condizioni atmosferiche più stabili. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con alcune nubi sparse dal tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno costanti tra i 17.3°C e i 23°C, mentre l’umidità sarà compresa tra il 69% e l’86%. Il vento sarà debole, con una direzione variabile da nord a est e una velocità che non supererà i 19 km/h.

Giovedì, 16 Maggio 2024

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e favorevoli. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con un’umidità che oscillerà tra il 56% e il 92%. Le temperature saranno in aumento, con valori minimi di 18°C e massimi di 26.6°C. Il vento soffierà da est con una velocità compresa tra i 6 e i 21 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Catania indicano un’alternanza di piogge e schiarite nei prossimi giorni, con una tendenza al miglioramento delle condizioni atmosferiche verso la metà della settimana. È consigliabile prestare attenzione ai cambiamenti repentini del tempo e prepararsi di conseguenza per affrontare le diverse condizioni meteorologiche.