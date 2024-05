Meteo Milano, previsioni da Martedì 14 a Giovedì 16 Maggio

Meteo Milano prossimi giorni 14 Maggio, 15 Maggio, 16 Maggio: piogge intense e temperature in calo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Milano indicano un notevole cambiamento delle condizioni atmosferiche. Martedì 14 Maggio, si prevede un inizio di giornata caratterizzato da piogge deboli con temperature attorno ai 14 gradi Celsius e un’umidità al 95%. Il tempo peggiorerà ulteriormente verso sera, con piogge più intense e temperature in calo fino a 15.1°C. Il vento soffierà da est con una velocità media di 18 km/h. Mercoledì 15 Maggio, le piogge si intensificheranno ulteriormente, con una forte pioggia che si protrarrà per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 15 gradi Celsius, con un’umidità costante intorno al 90%. Il vento, proveniente da est, soffierà con una velocità media di 22 km/h. Giovedì 16 Maggio, le piogge continueranno ad interessare la città, con intensità variabile durante la giornata e temperature che si manterranno intorno ai 13 gradi Celsius. L’umidità si manterrà alta, con un vento che si sposterà dal nordest al nordovest con una velocità media compresa tra 5 e 20 km/h.

Dettagli giorno per giorno

Martedì 14 Maggio

La giornata inizierà con piogge deboli, con temperature attorno ai 14 gradi Celsius e un’umidità al 95%. Nel corso della giornata, le piogge si intensificheranno, con temperature in leggero aumento fino a 21.6°C e una diminuzione dell’umidità al 56%. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media di 18 km/h.

Mercoledì 15 Maggio

La giornata sarà caratterizzata da piogge intense e persistenti, con temperature che oscilleranno tra i 14.4°C e i 16.1°C e un’umidità costante intorno al 90%. Il vento da est soffierà con una velocità media di 22 km/h.

Giovedì 16 Maggio

Le piogge continueranno a interessare la città, con una variazione dell’intensità nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 13-16°C con un’umidità che oscillerà tra il 93% e l’87%. Il vento cambierà direzione, passando da est a nordovest, con una velocità media compresa tra 5 e 20 km/h.

Conclusioni

In conclusione, i prossimi giorni a Milano saranno caratterizzati da piogge intense e persistenti con temperature in calo. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di prendere le necessarie precauzioni per affrontare le piogge e le temperature più fresche.