Meteo Modena, previsioni da Martedì 14 a Giovedì 16 Maggio

Meteo Modena prossimi giorni 14 Maggio, 15 Maggio, 16 Maggio: piogge persistenti con temperature in calo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena indicano un’instabilità atmosferica con piogge persistenti e temperature in calo. Analizziamo nel dettaglio le condizioni previste per ciascuna giornata.

Martedì, 14 Maggio 2024

Durante la mattina e il primo pomeriggio sono previste piogge deboli, con temperature che si manterranno intorno ai 20-23°C. Il vento soffierà da est con velocità variabili tra 6 e 10 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata le precipitazioni aumenteranno di intensità, con temperature in calo fino a 17-19°C. L’umidità sarà elevata, attestandosi intorno all’82-92%.

Mercoledì, 15 Maggio 2024

La giornata sarà caratterizzata da piogge deboli e temperature in ulteriore calo rispetto al giorno precedente. Le precipitazioni saranno persistenti per l’intera giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 16-19°C. Il vento, proveniente da est e nord-est, soffierà con una velocità costante tra i 10 e i 14 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 91-97% durante tutto l’arco della giornata.

Giovedì, 16 Maggio 2024

La giornata sarà nuovamente caratterizzata da piogge deboli e temperature in calo. Le precipitazioni saranno presenti sin dalle prime ore del mattino, con temperature che si manterranno intorno ai 15-21°C. Il vento, proveniente da est e nord-est, soffierà con una velocità variabile tra i 2 e i 14 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attestandosi intorno al 96-98% per gran parte della giornata.

In conclusione, i prossimi giorni a Modena saranno caratterizzati da condizioni meteo instabili, con piogge persistenti e temperature in calo. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate e di prendere le opportune precauzioni per affrontare le condizioni meteorologiche avverse.