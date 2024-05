Meteo Prato, previsioni da Martedì 14 a Giovedì 16 Maggio

Martedì, 14 Maggio 2024

Il tempo martedì a Prato sarà caratterizzato da nubi sparse durante la notte, con temperature che si manterranno intorno ai 16-17°C e un’umidità del 59-60%. La giornata inizierà con cieli sereni e temperature in aumento fino a raggiungere i 26°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio sono previste nuvole sparse con un lieve aumento dell’umidità e una leggera brezza proveniente da sud-sudovest. Verso sera e in serata, il cielo si coprirà e le temperature scenderanno intorno ai 19°C con piogge leggere e moderata umidità. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità variabile tra i 9 e i 15 km/h.

Mercoledì, 15 Maggio 2024

Mercoledì il cielo sarà nuvoloso per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno attorno ai 18-19°C e un’umidità che oscillerà tra il 76% e l’86%. Durante la notte le condizioni rimarranno stabili, con un leggero aumento dell’umidità. Al mattino, il cielo resterà coperto, con temperature in lieve aumento e un vento leggero proveniente da est-nordest. Nel corso della giornata le nuvole si diraderanno, permettendo brevi sprazzi di sole e un aumento della velocità del vento da nord-nordovest, che potrà raggiungere i 43 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si libererà dalle nubi, garantendo serenità e temperature intorno ai 16-17°C. Il vento soffierà da nord-ovest con una leggera brezza.

Giovedì, 16 Maggio 2024

Giovedì le condizioni meteorologiche saranno instabili, con il cielo coperto per gran parte della giornata e temperature comprese tra i 15 e i 23°C. L’umidità sarà elevata, oscillando tra l’75% e il 90%. Durante la notte e al mattino il cielo rimarrà coperto, con temperature in lieve aumento e un vento leggero proveniente da nord-nordest. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio sono previste nubi sparse e un aumento della velocità del vento da sud-sudovest. Nel tardo pomeriggio e in serata sono attese precipitazioni, con piogge moderate e temporali, accompagnate da un aumento del vento da ovest-sudovest. Le temperature si manterranno intorno ai 16-18°C. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità variabile tra i 20 e i 40 km/h.