Meteo Roma, previsioni da Martedì 14 a Giovedì 16 Maggio

Martedì, 14 Maggio 2024

Il tempo a Roma martedì sarà variabile, con nubi che copriranno il cielo durante la notte e le prime ore del mattino. Dalla mattina fino al pomeriggio ci sarà un cielo sereno con temperature in aumento. Durante le prime ore del pomeriggio, la temperatura raggiungerà il picco massimo di 27.7°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si coprirà nuovamente. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C. Il vento soffierà con una velocità tra i 20 e i 40 km/h proveniente da ovest-sudovest, aumentando in intensità durante il pomeriggio. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 26% e il 37% durante il giorno.

Mercoledì, 15 Maggio 2024

Mercoledì, il tempo a Roma sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 25-26°C. Durante la mattina, il cielo sarà parzialmente coperto con un’umidità intorno al 50%. Nel pomeriggio sono previste nuvole più dense con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 40 km/h. Verso sera, la copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, portando ad una leggera diminuzione delle temperature. Durante la notte è prevista una pioggia debole con una temperatura di circa 19°C. Il vento soffierà principalmente da sud-sudovest, mantenendo una velocità costante durante la giornata. L’umidità aumenterà fino al 70% durante le precipitazioni notturne.

Giovedì, 16 Maggio 2024

Giovedì sarà caratterizzato da una giornata variabile a Roma. Durante la notte e le prime ore del mattino sono previste piogge deboli con temperature intorno ai 19-20°C. Durante la mattinata, il cielo si libererà dalle nubi, lasciando spazio ad un cielo sereno e temperature in aumento fino a 24-25°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente con una probabilità di pioggia e temperature non superiori ai 26-27°C. Il vento soffierà principalmente da sud-sudovest con una velocità che potrà arrivare fino a 40 km/h. L’umidità sarà variabile, con valori compresi tra il 50% e il 75%, in particolare durante le precipitazioni previste nel tardo pomeriggio.