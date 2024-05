Meteo Torino, previsioni da Martedì 14 a Giovedì 16 Maggio

Meteo per Martedì, 14 Maggio 2024

Il tempo a Torino martedì sarà caratterizzato da una giornata instabile. La mattina sarà prevalentemente nuvolosa con una leggera umidità. Nel corso della mattinata sono previste deboli precipitazioni, che si intensificheranno nel pomeriggio fino a diventare temporale durante le prime ore della sera. Le temperature rimarranno intorno ai 15-17°C con un’umidità che oscillerà tra il 78% e il 93%. I venti soffieranno da nord e nord-est con una velocità compresa tra i 12 e i 26 km/h.

Meteo per Mercoledì, 15 Maggio 2024

Il tempo a Torino mercoledì sarà nuovamente instabile, con piogge che si protrarranno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 13-14°C con picchi di umidità fino al 95%. Durante la mattina e il primo pomeriggio si verificheranno precipitazioni intense, mentre nel tardo pomeriggio e sera è previsto un temporale. I venti soffieranno da nord-est con velocità tra i 12 e i 20 km/h.

Meteo per Giovedì, 16 Maggio 2024

Giovedì a Torino il tempo continuerà ad essere instabile con piogge e temporali. Le temperature oscilleranno tra i 13 e i 16°C, mentre l’umidità sarà elevata, raggiungendo punte del 95%. Durante la mattina sono previste deboli precipitazioni, che si intensificheranno nel pomeriggio fino a diventare temporale durante le prime ore della sera. I venti soffieranno da nord e nord-est con una velocità compresa tra i 20 e i 28 km/h.

In conclusione, i prossimi giorni a Torino saranno caratterizzati da un clima instabile con precipitazioni diffuse e temperature fresche. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare il maltempo.