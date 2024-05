Meteo Trieste, previsioni da Martedì 14 a Giovedì 16 Maggio

Meteo Trieste prossimi giorni 14 Maggio, 15 Maggio, 16 Maggio: piogge e temporali in arrivo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trieste indicano un cambiamento nelle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di piogge e temporali. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni singolo giorno.

Martedì, 14 Maggio 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino ci saranno piogge, con temperature che si aggireranno intorno ai 17-18°C e un’umidità del 70%. Il vento soffierà da est-nord-est con una velocità media di 15-16 km/h. Nel corso della giornata il cielo rimarrà coperto, con temperature massime intorno ai 20°C e minime intorno ai 16°C. Il vento si sposterà da ovest a nord-ovest con un aumento della velocità fino a 27 km/h, mentre l’umidità si manterrà costante intorno al 70%.

Mercoledì, 15 Maggio 2024

Le piogge proseguiranno anche durante la nottata e le prime ore del mattino, con temperature che si manterranno intorno ai 16-17°C e un’umidità che raggiungerà il 90%. Il vento soffierà da est-nord-est con una velocità media di 15-16 km/h. Durante la giornata ci si aspettano piogge diffuse e temporali, con temperature massime che difficilmente supereranno i 20°C e minime che si abbasseranno fino a 16°C. Il vento cambierà direzione da sud-est a nord-ovest con velocità fino a 28 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta intorno al 90%.

Giovedì, 16 Maggio 2024

Le condizioni meteorologiche non daranno tregua, con piogge e temporali che si protrarranno anche durante la notte e le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 16-18°C con un’umidità che raggiungerà picchi del 90%. Il vento soffierà da est-nord-est con una velocità media di 15-17 km/h. Nel corso della giornata si prevedono piogge continue e temporali, con temperature che si manterranno intorno ai 18°C e un’umidità costante al 90%. Il vento cambierà direzione da est a nord-est con velocità fino a 23 km/h.

In conclusione, Trieste sarà interessata da un periodo di maltempo con piogge e temporali che si protrarranno per diversi giorni. Si consiglia di prestare attenzione alle comunicazioni e alle misure di sicurezza da adottare in caso di forti precipitazioni.