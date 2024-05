Previsioni meteo: allerta per forti piogge e temporali prolungati al Nord

La situazione meteorologica in Italia è in procinto di subire un marcato peggioramento, in particolare sulle regioni settentrionali. Dalle previsioni più recenti emerge un quadro abbastanza chiaro: correnti instabili di origine atlantica si orienteranno verso il Nord Italia portando una fase fortemente perturbata a partire da domani, martedì 14 Maggio.

Le precipitazioni, accompagnate da frequenti fenomeni temporaleschi, si protrarranno almeno fino a venerdì 17, con la possibilità di ulteriore instabilità anche nel corso del weekend. Proprio la persistenza di tali condizioni atmosferiche potrebbe causare non pochi disagi.

Mentre il Nord affronterà questa fase di maltempo, il Centro e il Sud dell’Italia vivranno una situazione contrapposta. In queste regioni si prevede un clima più mite, con cieli a tratti nuvolosi o velati, ma senza precipitazioni di rilievo. Qui l’elemento più significativo sarà il caldo: correnti di origine sub-tropicale faranno salire le temperature, raggiungendo punte di 30-33 gradi nella seconda metà della settimana, soprattutto al Sud, con un’atmosfera da piena estate.

Al contrario, nel Nord Italia la colonnina di mercurio difficilmente supererà i 20-22 gradi, con ulteriori cali durante gli episodi piovosi, rendendo l’ambiente decisamente più fresco.

Intensa fase instabile, piogge abbondanti e forti temporali al Nord

Il primo impulso instabile al Nord è atteso martedì 14, con precipitazioni che si abbatteranno inizialmente sul Nord-Ovest e che si estenderanno gradualmente al Nord-Est nel corso del pomeriggio. Alcuni rovesci o temporali potrebbero interessare anche la fascia appenninica centrale, fino all’Abruzzo e al Molise, mentre le altre zone rimarranno sostanzialmente stabili.

La fase instabile dovrebbe raggiungere il suo apice tra mercoledì 15 e giovedì 16, quando il Nord Italia si troverà sotto la curvatura ciclonica della depressione di origine atlantica che si avvicinerà ulteriormente alla nostra penisola. A causa dell’aria fresca in quota in arrivo da ovest che si scontrerà con l’aria calda di provenienza sub-tropicale risucchiata da sud, l’instabilità diverrà marcata e si potranno sviluppare temporali di notevole intensità.

In entrambe le giornate si prevedono precipitazioni intense e temporali frequenti, che interesseranno sia l’area alpina/ prealpina, sia la Pianura Padana. Non si escludono grandinate e forti raffiche di vento durante i temporali più forti. Sulle zone montane e pedemontane di Piemonte settentrionale, Ovest Lombardia, Alto Veneto e Friuli si attendono accumuli pluviometrici consistenti, fino a 250-300 mm, che potrebbero portare a situazioni di criticità, con potenziali smottamenti e ingrossamento dei corsi d’acqua. In pianura padana invece il pericolo sarà quello di forti temporali che potrebbero assumere anche caratteristica di supercella, specialmente nella fascia di pianura sopra la linea del Po.

Il maltempo potrebbe quindi persistere nel Nord e, a tratti, anche al Centro, nei giorni successivi, rendendo necessario un monitoraggio costante della situazione. Si raccomanda di seguire con attenzione gli aggiornamenti nei prossimi giorni per rimanere informati su eventuali evoluzioni del quadro meteo e sulle necessarie precauzioni da adottare.