Meteo: alto rischio nubifragi, alcune regioni sotto assedio per giorni

Dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia, gran parte del Nord sarà sede di forte maltempo nel corso della settimana. Questo è il responso ufficiale e definitivo dei principali centri di calcolo che pongono il Nord Italia al di sotto di un persistente flusso instabile da sud-ovest che determinerà frequenti precipitazioni nei prossimi giorni. Le condizioni meteo saranno molto perturbate non solo al Nord ma anche nelle zone interne del Centro Italia, mentre spingendoci più a sud troveremo l’egemonia dell’alta pressione subtropicale.

Le correnti umide e calde provenienti dal Nordafrica faranno impennare le temperature su tutto il Sud Italia, portandole anche oltre i 30°, ma sarà proprio questo soffio caldo subtropicale ad alimentare i temporali intensi su tutto il Nord Italia. I venti di scirocco infatti attraverseranno tutto il Mar Adriatico fino a riversarsi sulla Val Padana, dove entreranno in contrasto con le correnti più fresche e instabili provenienti da ovest.

Accumuli di pioggia notevoli

Dallo scontro di queste masse d’aria molto diverse tra di loro, nasceranno numerosi temporali e rovesci che, a causa della particolare configurazione barica che verrà a svilupparsi, potrebbero persistere per molte ore consecutive. Non a caso, gli ultimi aggiornamenti mostrano accumuli di pioggia fino al termine davvero clamorosi, soprattutto su Alto Piemonte, Alta Lombardia, Veneto, Trentino e Alto Friuli. È molto probabile la formazione di temporali stazionari soprattutto tra mercoledì, giovedì e poi anche venerdì. Con temporali stazionari si intendono nuclei temporaleschi che persistono sulle stesse zone per ore consecutive, generando precipitazioni a carattere di nubifragio, particolarmente persistenti e in grado di produrre accumuli di pioggia importanti in breve tempo.