Meteo Aosta, previsioni da Mercoledì 15 a Venerdì 17 Maggio

Meteo Aosta prossimi giorni 15 Maggio, 16 Maggio, 17 Maggio: piogge e temporali in arrivo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Aosta indicano un cambiamento nelle condizioni atmosferiche con piogge e temporali. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Mercoledì 15 Maggio

La giornata inizierà con piogge leggere, con temperature intorno ai 12-13°C e un’umidità del 77-83%. Nel corso della mattinata le precipitazioni continueranno, con un aumento della copertura nuvolosa e un leggero calo delle temperature. Nel pomeriggio, le piogge diventeranno più intense, con picchi di 15-16°C e venti che raggiungeranno i 30 km/h. La situazione non cambierà molto in serata, con piogge persistenti e temperature intorno ai 12°C e venti leggeri. L’umidità rimarrà alta, intorno all’84-91%.

Giovedì 16 Maggio

Anche giovedì sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili. La giornata inizierà con copertura nuvolosa e piogge, con temperature intorno ai 11-12°C e un’umidità del 80-93%. Nel corso della mattinata le precipitazioni continueranno, con un lieve aumento delle temperature. Nel pomeriggio è previsto un temporale, con temperature che si manterranno intorno ai 15-16°C e venti che potranno raggiungere i 18-19 km/h. In serata le piogge proseguiranno, con temperature intorno ai 10°C e venti che potranno raggiungere i 10-18 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 66-78%.

Venerdì 17 Maggio

La situazione meteorologica migliorerà leggermente venerdì, con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. La giornata inizierà con copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni, con temperature intorno ai 10-12°C e un’umidità del 67-74%. Nel corso della mattinata le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a schiarite e temperature in aumento, intorno ai 16-17°C. Nel pomeriggio il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno i 19-20°C e venti leggeri. In serata le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature intorno ai 11-15°C e venti moderati. L’umidità diminuirà, attestandosi intorno al 34-55%.

Questa è la situazione meteo prevista ad Aosta per i prossimi giorni. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali piogge e temporali.