Meteo Bologna, previsioni da Mercoledì 15 a Venerdì 17 Maggio

Previsioni Meteo Bologna prossimi giorni 15 Maggio, 16 Maggio, 17 Maggio: Maltempo con piogge e temporali seguiti da miglioramento delle condizioni atmosferiche

Mercoledì 15 Maggio, il tempo a Bologna sarà caratterizzato dal maltempo con piogge e temporali. Le precipitazioni inizieranno dalla notte e si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 16-20°C con un’umidità elevata che si aggirerà intorno al 90%. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 10 e i 15 km/h proveniente da est-sud-est.

Giovedì 16 Maggio, il cielo sarà nuvoloso con possibili schiarite nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 14 e i 21°C con un’umidità che si manterrà intorno al 60-70%. Nel corso della mattinata sono previste precipitazioni, mentre nel pomeriggio è attesa una diminuzione delle precipitazioni. Il vento soffierà prevalentemente da est-sud-est con intensità variabile tra i 10 e i 12 km/h.

Venerdì 17 Maggio, le condizioni meteorologiche miglioreranno notevolmente con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature aumenteranno leggermente, con valori compresi tra i 13 e i 24°C. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%. Il vento soffierà da sud-ovest con intensità variabile tra i 5 e i 15 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bologna indicano un inizio caratterizzato da maltempo con piogge e temporali, seguito da un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni dettagliate per essere preparati alle variazioni meteorologiche.