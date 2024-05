Meteo Campobasso, previsioni da Mercoledì 15 a Venerdì 17 Maggio

Previsioni Meteo per Campobasso

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Campobasso sono caratterizzate da variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Scopriamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Meteo per Mercoledì, 15 Maggio 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e un’umidità al 95%. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà sempre di più, con una temperatura che raggiungerà i 20.8°C. Nel primo pomeriggio ci saranno nubi sparse con una temperatura di 22.4°C, mentre in serata il cielo si coprirà ulteriormente con una temperatura che scenderà a 16.9°C. Il vento soffierà da direzioni variabili con una velocità compresa tra i 10 e i 30 km/h.

Meteo per Giovedì, 16 Maggio 2024

Anche giovedì si prevedono condizioni meteo mutevoli. La giornata inizierà coperta con un’umidità del 76%. Durante la mattinata il cielo si schiarirà leggermente, con temperature che saliranno fino a 24.3°C. Nel pomeriggio il cielo si coprirà nuovamente con possibili piogge deboli, accompagnate da un aumento della velocità del vento fino a 38.2 km/h. La serata sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con temperature comprese tra i 17.5°C e i 15.4°C.

Meteo per Venerdì, 17 Maggio 2024

Venerdì le condizioni meteo saranno più stabili, con una giornata interamente soleggiata e temperature in aumento. La mattinata inizierà con un cielo sereno e una temperatura di 14.4°C, che raggiungerà i 23.1°C nelle ore centrali. Nel pomeriggio il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature intorno ai 22.3°C. In serata il cielo sarà sereno, con temperature in diminuzione fino a 13.7°C. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 16 e i 36.7 km/h provenendo da direzioni variabili.