Meteo Catania, previsioni da Mercoledì 15 a Venerdì 17 Maggio.

Meteo per Mercoledì, 15 Maggio 2024

Mercoledì a Catania, il tempo sarà prevalentemente stabile con cieli sereni nelle prime ore del giorno. Tuttavia, a partire dalle prime ore del mattino, si prevedono nubi sparse che aumenteranno di intensità nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 18-22°C durante la mattina, ma con l’arrivo delle piogge verso le 8:00, potrebbero scendere leggermente. Il vento soffierà da est con velocità variabili tra i 15 e i 40 km/h, mentre l’umidità si manterrà elevata, intorno all’80-90%.

Meteo per Giovedì, 16 Maggio 2024

Giovedì, il cielo a Catania sarà nuvoloso con possibilità di piogge sparse durante la mattina. Le temperature si manterranno intorno ai 18-23°C, con un leggero aumento nel corso della giornata. Il vento soffierà prevalentemente da est-nordest con velocità tra i 20 e i 50 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 75-95%. Nel pomeriggio è prevista una diminuzione delle precipitazioni, ma il cielo rimarrà coperto con possibili nebbie verso sera, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C.

Meteo per Venerdì, 17 Maggio 2024

Venerdì, il cielo a Catania sarà parzialmente nuvoloso con una graduale diminuzione delle nubi nel corso della giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori compresi tra i 19 e i 25°C. Il vento soffierà da est-sudest con velocità variabili tra i 10 e i 30 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 60-80%, mentre nel pomeriggio è previsto un cielo sereno, con temperature massime di circa 25°C.

Queste previsioni meteo indicano un’alternanza di condizioni meteorologiche nei prossimi giorni, con una combinazione di nubi, piogge e schiarite. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni giornaliere per pianificare al meglio le attività all’aperto e per adattarsi ai cambiamenti meteorologici in arrivo.