Meteo L’Aquila, previsioni da Mercoledì 15 a Venerdì 17 Maggio

Meteo L’Aquila prossimi giorni 15 Maggio, 16 Maggio, 17 Maggio: variazioni climatiche in arrivo con cieli nuvolosi e schiarite alternate.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila mostrano un mix di condizioni climatiche con cieli nuvolosi e momenti di schiarite alternati. Analizziamo nel dettaglio cosa aspettarci giorno per giorno.

Mercoledì, 15 Maggio 2024

La giornata di mercoledì inizierà con cielo coperto e umidità elevata, con temperature intorno ai 13 gradi. Nel corso della mattinata, le nuvole si diraderanno, e il cielo diventerà poco nuvoloso, garantendo un leggero aumento delle temperature fino a toccare i 20 gradi intorno alle ore 10. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo parzialmente nuvoloso e temperature intorno ai 23-24 gradi. La serata vedrà una graduale diminuzione delle nuvole e un cielo sereno con temperature attorno ai 15 gradi.

Il vento soffierà da sud-sud-est con una velocità media di 6-7 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 40-50% per tutto il giorno.

Giovedì, 16 Maggio 2024

Giovedì inizierà con un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 13 gradi. Durante la mattinata, il cielo si coprirà gradualmente, mantenendo comunque una buona visibilità con nuvole sparse e temperature che saliranno fino a toccare i 22-23 gradi. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà nuovamente, garantendo un cielo sereno con temperature intorno ai 25 gradi. La serata e la notte si presenteranno anch’esse serene con temperature comprese tra i 14 e i 16 gradi.

Il vento soffierà principalmente da est con una velocità media intorno ai 10-15 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 30-40% per la maggior parte della giornata.

Venerdì, 17 Maggio 2024

Venerdì sarà caratterizzato da cielo sereno per l’intera giornata, con temperature iniziali intorno ai 14 gradi che saliranno gradualmente fino a toccare i 22-23 gradi nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, le temperature si manterranno gradevoli intorno ai 20 gradi, mantenendo un cielo sereno.

Il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità media intorno ai 15-20 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 30-40% per l’intera giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila indicano un miglioramento delle condizioni climatiche, con un mix di nuvole sparse e schiarite, temperature in aumento e venti moderati. Speriamo che queste previsioni si avverino e che possiamo goderci giornate all’aperto con un clima gradevole. Restate aggiornati per ulteriori aggiornamenti sul meteo.