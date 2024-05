Meteo Messina, previsioni da Mercoledì 15 a Venerdì 17 Maggio

Meteo Messina prossimi giorni 15 Maggio, 16 Maggio, 17 Maggio: maltempo con precipitazioni e umidità elevata

Le previsioni meteo per Messina indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Mercoledì, 15 Maggio 2024

Durante la giornata di Mercoledì, ci aspettiamo copertura nuvolosa con precipitazioni sparse. La temperatura si manterrà costante intorno ai 18-19°C con un’umidità elevata che raggiungerà il 99% nelle prime ore del giorno. Il vento soffierà con una velocità media di 35-40 km/h proveniente da sud-sudovest. Verso le 14:00 ci attendiamo una pioggia debole che si protrarrà per circa un’ora. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da condizioni meteo instabili con umidità elevata e temperature costanti.

Giovedì, 16 Maggio 2024

Giovedì sarà caratterizzato da cielo coperto con un graduale aumento della temperatura che si attesterà intorno ai 18-21°C. L’umidità, seppur in calo rispetto al giorno precedente, sarà comunque elevata, oscillando tra il 72% e l’80%. Il vento soffierà con una velocità che raggiungerà i 56.9 km/h proveniente da sud-sudovest. Nel corso della giornata non sono previste precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà coperto con un’umidità persistente.

Venerdì, 17 Maggio 2024

Le previsioni per Venerdì indicano un cielo coperto con temperature che si manterranno intorno ai 17-20°C. L’umidità sarà ancora elevata, toccando picchi del 99% nelle prime ore del mattino. Il vento soffierà con una velocità media di circa 30 km/h proveniente da nord-nordest. Non sono previste precipitazioni significative, ma la presenza di umidità costante e cielo coperto caratterizzerà la giornata.

In conclusione, i prossimi giorni a Messina saranno influenzati da un’instabilità meteo caratterizzata da copertura nuvolosa, umidità elevata e temperature costanti. Restate aggiornati sulle previsioni e assicuratevi di essere preparati per affrontare le condizioni atmosferiche in cambiamento.