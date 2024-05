Meteo Parma, previsioni da Mercoledì 15 a Venerdì 17 Maggio

Previsioni Meteo per Parma:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma indicano un cambiamento nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Mercoledì, 15 Maggio 2024, Giovedì, 16 Maggio 2024 e Venerdì, 17 Maggio 2024.

Meteo per Mercoledì, 15 Maggio 2024:

Mercoledì a Parma si prevede pioggia per gran parte della giornata. Dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, ci saranno precipitazioni continue, con un temporale atteso verso le 9:00. Le temperature si manterranno intorno ai 16-18°C, con un’umidità che oscillerà tra l’88% e il 95%. Il vento soffierà con una velocità media tra i 7 km/h e i 33.1 km/h, provenendo principalmente da direzione Est e Nord-Est.

Meteo per Giovedì, 16 Maggio 2024:

Giovedì il cielo sarà prevalentemente coperto con nubi sparse, e si prevedono piogge e temporali nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 13.4°C e i 20.8°C, con un’umidità che varierà tra il 61% e il 94%. Il vento soffierà con una velocità media tra i 3 km/h e i 33.5 km/h, provenendo principalmente da direzione Est e Sud-Ovest.

Meteo per Venerdì, 17 Maggio 2024:

Venerdì il tempo migliorerà, con una diminuzione delle nuvole e la comparsa di ampie schiarite. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori compresi tra i 11.1°C e i 23.2°C. L’umidità si manterrà intorno al 39-95%, mentre il vento soffierà con intensità variabile tra i 2 km/h e i 47.9 km/h, principalmente provenendo da direzione Ovest e Sud-Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Parma indicano un inizio con piogge e temporali, seguiti da un miglioramento delle condizioni atmosferiche verso la fine della settimana, con un significativo aumento delle temperature. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi di conseguenza per affrontare le variazioni climatiche.