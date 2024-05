Meteo Perugia, previsioni da Mercoledì 15 a Venerdì 17 Maggio

Previsioni Meteo Perugia

Le prossime giornate a Perugia vedranno un mix di condizioni meteo. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 15 Maggio 2024

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 16 gradi Celsius e un’umidità del 66%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 10.1 km/h. Le prime ore del mattino vedranno ancora cielo coperto, con temperature in lieve aumento e un’umidità del 68%. Verso le 6:00, è prevista una debole pioggia, con temperature che raggiungeranno i 16.5 gradi Celsius. Nel corso della mattinata, il cielo si aprirà, lasciando spazio a nuvole sparse e temperature che saliranno fino a 22.7 gradi Celsius. Nel primo pomeriggio, cielo coperto con temperature intorno ai 23.3 gradi Celsius e un’umidità del 48%. Verso le 15:00, è prevista una pioggia debole con temperature di 23.1 gradi Celsius e un vento da sud-sud-ovest che soffierà a 36 km/h. Nel tardo pomeriggio, il cielo si schiarirà e la pioggia cederà il posto al sereno, con temperature attorno ai 21.5 gradi Celsius. La sera e la notte saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature in calo, con un’umidità che raggiungerà il 87% e venti da sud-ovest con velocità intorno ai 18 km/h.

Meteo per Giovedì, 16 Maggio 2024

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature intorno ai 13.9 gradi Celsius e un’umidità del 91%. Il vento soffierà da sud-sud-ovest con una velocità di 14 km/h. Le prime ore del mattino vedranno un cielo coperto, con temperature stabili intorno ai 13.5 gradi Celsius. Verso le 6:00, il cielo si schiarirà e le temperature saliranno fino a 15.9 gradi Celsius. Durante la mattinata, il cielo sarà poco nuvoloso, con temperature in aumento e un vento che ruoterà da nord-nord-est fino a sud con velocità intorno ai 14 km/h. Nel primo pomeriggio, il cielo si coprirà, con temperature attorno ai 23 gradi Celsius e un’umidità del 50%. Nel tardo pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature attorno ai 22.2 gradi Celsius. La sera e la notte vedranno un cielo sereno con temperature in calo e un’umidità in aumento, accompagnate da venti da sud-ovest con velocità intorno ai 20 km/h.

Meteo per Venerdì, 17 Maggio 2024

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature intorno ai 13.6 gradi Celsius e un’umidità del 83%. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità di 20.2 km/h. Le prime ore del mattino vedranno un cielo sereno con temperature in lieve calo. Durante la mattinata, il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento e un vento che soffierà da ovest-sud-ovest con velocità intorno ai 26 km/h. Nel primo pomeriggio, il cielo sarà coperto con temperature attorno ai 20.8 gradi Celsius e un’umidità del 52%. Nel tardo pomeriggio, il cielo si schiarirà, con temperature che si manterranno intorno ai 20.4 gradi Celsius. La sera e la notte vedranno un cielo sereno con temperature in calo e un’umidità in aumento, accompagnate da venti da ovest-sud-ovest con velocità intorno ai 17 km/h.