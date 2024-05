Meteo Trieste, previsioni da Mercoledì 15 a Venerdì 17 Maggio

Previsioni Meteo per Trieste nei Prossimi Giorni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trieste mostrano un’instabilità atmosferica persistente con piogge e temporali. Per Mercoledì 15 Maggio 2024, si prevede un inizio di giornata con cielo coperto e temperature intorno ai 17 gradi. Nel corso della mattinata, la pioggia farà la sua comparsa, accompagnata da un leggero aumento della velocità del vento proveniente da ovest-sudovest. Le temperature si manterranno intorno ai 19 gradi con un aumento dell’umidità.

Nel pomeriggio, le precipitazioni diventeranno più intense, con temperature in diminuzione fino a 17 gradi e picchi di umidità intorno all’84%. Il vento soffierà da nord-nordovest con intensità variabile. La situazione non cambierà significativamente nel tardo pomeriggio e in serata, con piogge persistenti e temperature stabili intorno ai 18 gradi.

Giovedì 16 Maggio 2024, il tempo continuerà ad essere instabile con piogge e temporali. La giornata inizierà con piogge moderate e temperature intorno ai 17 gradi. L’umidità sarà elevata con venti provenienti da est-nordest. Nel corso della mattinata, le precipitazioni diventeranno più intense e si prevedono forti temporali con temperature stabili intorno ai 18 gradi e umidità intorno all’88%.

Nel pomeriggio, i temporali proseguiranno con temperature in leggero calo fino a 18 gradi e picchi di umidità intorno all’88%. Il vento soffierà da diverse direzioni con intensità variabile. La situazione non migliorerà in serata, con temporali persistenti, temperature stabili intorno ai 17 gradi e umidità elevata.

Venerdì 17 Maggio 2024, il maltempo continuerà ad interessare la zona con piogge e temporali. La giornata inizierà con precipitazioni moderate e temperature intorno ai 17 gradi. L’umidità sarà elevata con venti provenienti da sud-sudest. Nel corso della mattinata, i temporali diventeranno più intensi con temperature stabili intorno ai 16 gradi e umidità intorno all’88%.

Nel pomeriggio, i temporali proseguiranno con temperature in leggero aumento fino a 18 gradi e umidità intorno al 74%. Il vento soffierà da diverse direzioni con intensità variabile. La situazione migliorerà leggermente in serata, con nuvolosità in diminuzione, piogge moderate e temperature stabili intorno ai 17 gradi.