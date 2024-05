Meteo Verona, previsioni da Mercoledì 15 a Venerdì 17 Maggio

Meteo Verona prossimi giorni 15 Maggio, 16 Maggio, 17 Maggio: precipitazioni e temperature in calo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Verona indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Saranno caratterizzati da precipitazioni diffuse e temperature in calo.

Meteo per Mercoledì, 15 Maggio 2024

Mercoledì a Verona avremo un’inizio di giornata con piogge continue. Le temperature si manterranno intorno ai 17 gradi Celsius con un’umidità che oscilla tra il 72% e l’84%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra i 29.9 e i 38.5 km/h provenendo dalla direzione E-NE. Nel pomeriggio avremo un temporale, con temperature che si manterranno intorno ai 16 gradi Celsius e un’umidità che raggiungerà l’87%. La pioggia continuerà anche nel tardo pomeriggio e in serata con temperature in lieve calo, intorno ai 15 gradi Celsius.

Meteo per Giovedì, 16 Maggio 2024

Giovedì a Verona il tempo sarà nuovamente instabile, con cielo coperto e nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 15 gradi Celsius di notte e saliranno fino a 19.8 gradi Celsius durante il giorno. L’umidità sarà elevata, raggiungendo punte fino all’89%. Nel corso della mattinata avremo precipitazioni, con piogge che si intensificheranno nel pomeriggio, accompagnate da un aumento della velocità del vento, che potrà raggiungere i 49.3 km/h provenendo dalla direzione E. La situazione migliorerà lentamente durante la serata, ma le condizioni rimarranno umide e instabili.

Meteo per Venerdì, 17 Maggio 2024

Venerdì a Verona ci attendiamo un miglioramento delle condizioni meteo. Avremo un cielo poco nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 13 gradi Celsius di notte e saliranno fino a 20.5 gradi Celsius durante il giorno. L’umidità diminuirà gradualmente, ma saranno comunque presenti nubi sparse. Durante la mattinata e il pomeriggio sono attese precipitazioni, con un vento che soffierà con una velocità intorno ai 40 km/h provenendo dalla direzione W. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da un miglioramento delle condizioni atmosferiche, ma con temperature in lieve calo rispetto al giorno precedente.

In conclusione, i prossimi giorni a Verona saranno caratterizzati da un clima instabile, con precipitazioni diffuse e temperature in calo. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni e di adottare le misure necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche avverse.