Previsioni meteo: maltempo critico al Nord, attesi NUBIFRAGI e FORTI TEMPORALI fino a Giovedì

Il Nord Italia si prepara a vivere una fase di marcata instabilità meteorologica. Nei prossimi giorni, le condizioni meteo saranno in netto peggioramento, con un’escalation del maltempo prevista tra mercoledì 15 e giovedì 16 maggio. L’artefice di questo brusco cambiamento è una vasta area ciclonica che attualmente si colloca tra la Spagna e la Francia, la quale si sta avvicinando ulteriormente verso l’Italia e determinerà condizioni meteo perturbate sul Settentrione con piogge e temporali diffusi.

Al contrario, il Centro-Sud è destinata a vivere una situazione ben diversa. Fatta eccezione per alcuni disturbi atmosferici sulla Toscana e addensamenti nuvolosi sparsi, queste regioni resteranno sotto l’influenza di correnti calde dai quadranti meridionali. Si prevede quindi una persistenza della stabilità con un progressivo aumento delle temperature.

Forte maltempo al Nord, rischio nubifragi e temporali intensi

Mercoledì 15 maggio si prospetta una giornata particolarmente difficile per il Nord. Sin dalle prime ore del mattino, si attendono piogge e rovesci diffusi che nel corso del pomeriggio evolveranno facilmente in temporali, spesso accompagnati da grandinate (anche di medie dimensioni), elevata attività elettrica e forti raffiche di vento. Le regioni più esposte a questi fenomeni saranno il Piemonte settentrionale, la Lombardia occidentale, il Veneto – soprattutto nelle zone alpine e prealpine – e il l’area centro-orientale dell’Emilia Romagna. È soprattutto in queste ultime due regioni che si prevede un’accentuazione dell’intensità delle precipitazioni e dei temporali nella seconda parte della giornata, con rischio di accumuli pluviometrici che potrebbero raggiungere i 100-150 mm entro la mezzanotte.

Giovedì 16 il quadro meteo si manterrà instabile con piogge e rovesci che si abbatteranno su tutte le regioni del Nord. Si prevede un’intensificazione generale dei fenomeni nel pomeriggio e in serata, con una maggiore concentrazione sui settori della Lombardia, dell’Emilia-Romagna e del Nord-Est. Un miglioramento è atteso in serata sul Nord-Ovest, dove le condizioni meteo dovrebbero tornare stabili.

La giornata di Venerdì 17 dovrebbe concedere un parziale miglioramento, con instabilità attesa ancora sulle aree montuose del Nord ma un tempo più clemente sulle zone di Pianura. Entreremo più nei dettagli con nuovi aggiornamenti nei prossimi giorni.