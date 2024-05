Forte maltempo anche in Veneto: allagamenti e numerosi interventi a Padova e Rovigo

Una intensa ondata di maltempo si sta abbattendo su gran parte del Nord. Oltre alla Lombardia e all’Emilia Romagna (ne abbiamo parlato in altre news) c’è anche il Veneto che sta subendo le conseguenze di forti piogge e temporali.

Dopo abbondanti piogge che hanno iniziato a cadere già dalla mattinata, ulteriori precipitazioni sono giunte nelle ultime ore con la risalita da sud di forti temporali. Le province più colpite sono al momento quelle di Padova e Rovigo. Qui le precipitazioni hanno causato allagamenti diffusi e disagi.

Le squadre di soccorso dei due comandi locali sono state attive fin dalle prime ore della giornata, con più di 30 interventi già effettuati. Nel padovano, le operazioni di soccorso si sono concentrate principalmente nei comuni di Montagnana, Casale di Scodosia e Megliadino San Fidenzio, dove gli allagamenti e i danni causati dall’acqua hanno richiesto un intervento immediato. Anche nel rodigino, soprattutto nel comune di Badia Polesine, si registrano numerosi interventi per far fronte agli allagamenti.

Le autorità mettono in guardia la popolazione, avvertendo che ulteriori piogge e temporali sono attesi nelle prossime ore, con una probabile tregua solo in nottata. Tuttavia, il meteo non promette un miglioramento definitivo: altri forti temporali sono infatti previsti per domani, 16 maggio. La Protezione Civile ha infatti emanato un’allerta gialla invitando i cittadini a prestare massima attenzione e ad adottare tutte le precauzioni necessarie per fronteggiare questa emergenza meteorologica.