Forti temporali in Emilia Romagna: nubifragio su Salsomaggiore Terme, ingenti allagamenti

Nelle ultime ore una serie di forti temporali stanno colpendo l’Emilia Romagna, portando locali criticità. Un nubifragio improvviso ha colpito nel primo pomeriggio Salsomaggiore Terme, in provincia di Bologna, scatenando caos e danni.

La grande quantità di pioggia caduta in poco tempo ha creato allagamenti ingenti, ostacoli al traffico e danni ad alcune abitazioni. L’intensità del fenomeno ha mandato in tilt diverse arterie stradali, rendendo necessario l’intervento straordinario di una task force composta da vigili del fuoco, personale della Protezione Civile e della polizia locale. L’obiettivo principale è stato quello di limitare i disagi e garantire il deflusso delle acque stagnanti.

Le aree più colpite includono via Massarenti e il tratto laterale di via D’Acquisto, dove le strade si sono trasformate in fiumi improvvisi. Anche il viale Matteotti, nella zona attorno alla chiesa di Sant’Antonio, è stato invaso dall’acqua. In aggiunta, si segnalano allagamenti in cortili e cantine, soprattutto nella zona di Campore.

Nelle frazioni circostanti, la situazione è altrettanto critica, con strade chiuse dalla polizia locale a causa del trabocco dei fossi. Tra le zone interessate si trovano San Nicomede, dove l’acqua ha causato problemi all’agriturismo Le Cascatelle, e Costa Ziraschi, dove la sede stradale è stata sommersa. Non sono mancati i disagi anche nella zona di Costamarenga.

La situazione meteo ora è migliorata, ma nuove piogge e temporali sono attesi nella giornata di domani, anche di forte intensità.