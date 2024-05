Meteo: ancora instabilità nel weekend? ecco le ultime

L’Italia si trova sotto l’influenza di una intensa perturbazione di matrice atlantica, che sta apportando piogge e temporali sulle regioni settentrionali. L’apice di questa fase perturbata si prevede tra le prossime ore e la giornata di domani, 16 maggio, quando si prevedono altri forti temporali su gran parte del Nord.

Al Centro-Sud, invece, la situazione meteorologica è più stabile. Correnti calde meridionali stanno favorendo un incremento delle temperature, che si prevede saranno ben oltre le medie stagionali nei prossimi giorni.

Il maltempo dovrebbe attenuarsi parzialmente tra venerdì e il weekend, tuttavia la penisola non sarà immune da una certa instabilità, che approfitterà di una pressione atmosferica ancora piuttosto debole. Avremo per tanto piogge e rovesci sparsi, che nel weekend, specialmente domenica, dovrebbero interessare soprattutto le regioni centro-meridionali, rimaste in ombra con quest’ultimo peggioramento. Le condizioni meteo saranno comunque meno turbolente rispetto ai giorni recenti, un elemento positivo considerando i problemi che si stanno verificando al Nord a causa delle forti piogge.

Previsioni meteo weekend

Entrando più nel dettaglio, per la giornata di Sabato 18, le zone maggiormente esposte al rischio di precipitazioni saranno le aree alpine, localmente il Piemonte, e le regioni tirreniche del Sud come Sicilia, Calabria e Campania. Per il resto dell’Italia, si prospetta un tempo maggiormente asciutto con ampie schiarite tra il Centro e la Pianura Padana.

Domenica 19, la probabilità di pioggia si estenderà a più regioni, con un aumento della nuvolosità sul Centro-Sud e precipitazioni in movimento dalla Sardegna verso vasta parte del Centro e Meridione, con la possibilità di qualche temporale. La situazione meteo sarà molto più stabile al Nord, dove si prevede alternanza di nubi e schiarite con rare e sporadiche precipitazioni.

Sul fronte delle temperature, il Centro-Sud continuerà a registrare un clima molto caldo, con termometri che potrebbero toccare i 28-30 gradi anche nel corso di questo weekend. Anche al Nord si avrà un aumento delle temperature, che potrebbero raggiungere i 22-24 gradi.

In conclusione, il prossimo fine settimana vedrà un’Italia ancora condizionata da una certa instabilità atmosferica, ma con un’attenuazione del maltempo sulle regioni settentrionali, martoriate in questi giorni da forti piogge.