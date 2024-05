Meteo Aosta, previsioni da Giovedì 16 a Sabato 18 Maggio

Previsioni meteo Aosta:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Aosta indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizzeremo dettagliatamente le previsioni per ciascuna giornata.

**Giovedì, 16 Maggio 2024**

Durante la notte e le prime ore del mattino, ci aspettiamo precipitazioni, principalmente sotto forma di pioggia, con un’umidità al massimo del 99%. Le temperature si manterranno intorno agli 11-12°C. Il vento soffierà con una velocità tra i 4 e i 7.9 km/h, proveniente da diverse direzioni. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con temperature che oscilleranno tra i 14.1 e i 17°C, accompagnate da umidità del 70-72%. Il vento sarà moderato, con una direzione prevalente da nord-est.

Venerdì, 17 Maggio 2024

La giornata di venerdì vedrà un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo una notte e un’alba con cielo coperto e temperature intorno ai 9-10°C, il cielo si libererà dalle nubi, lasciando spazio al sole. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 19-20°C durante il pomeriggio, con un’umidità che si attesterà intorno al 35-40%. Il vento soffierà moderatamente da ovest-nord-ovest e nord-ovest.

Sabato, 18 Maggio 2024

La giornata di sabato sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 9-10°C e umidità del 70-75%. Durante il giorno, il cielo si coprirà gradualmente, portando a un aumento delle precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature massime si assesteranno intorno ai 19-20°C con un’umidità del 55-65%. Il vento soffierà da est e sud-est con una velocità tra i 16 e i 28.1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo indicano un inizio con precipitazioni, seguito da un miglioramento delle condizioni nel corso dei prossimi giorni, con temperature in aumento e cieli più sereni. Restate aggiornati sulle previsioni locali per adattare al meglio le vostre attività all’evoluzione del tempo.