Meteo Bologna, previsioni da Giovedì 16 a Sabato 18 Maggio

Previsioni Meteo per Giovedì, 16 Maggio 2024

Il tempo a Bologna giovedì sarà prevalentemente coperto con temperature che varieranno tra i 14.7°C e i 23.3°C. Durante la mattina e il pomeriggio sono previste precipitazioni, con un temporale accompagnato da grandine intorno alle 13:00. Il vento soffierà da direzione E-SE con una velocità variabile tra 11.9 km/h e 41.4 km/h. L’umidità oscillerà tra il 56% e il 82%.

Previsioni Meteo per Venerdì, 17 Maggio 2024

Venerdì il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature comprese tra i 14.4°C e i 23.6°C. Il vento soffierà da direzione SW con una velocità tra 14 km/h e 38.9 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 36%. Durante le prime ore del mattino potrebbero esserci nubi sparse, mentre nel pomeriggio e verso sera il cielo si presenterà poco nuvoloso.

Previsioni Meteo per Sabato, 18 Maggio 2024

Sabato il cielo si presenterà sereno al mattino, ma nel corso della giornata si prevede un aumento della nuvolosità con possibilità di precipitazioni nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 12.5°C e i 25.1°C. Il vento soffierà da direzione E-NE con una velocità compresa tra 8.3 km/h e 34.2 km/h. L’umidità varierà tra il 43% e l’81%.

In generale, inizialmente avremo una giornata coperta e umida giovedì, seguita da un miglioramento delle condizioni meteorologiche venerdì, per poi avere un sabato con un cielo nuvoloso e possibili precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con massime che raggiungeranno i 25.1°C. Siate pronti a vestirvi adeguatamente e a portare con voi un ombrello nel caso in cui le previsioni di pioggia si avverassero.