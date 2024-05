Meteo Campobasso, previsioni da Giovedì 16 a Sabato 18 Maggio

Previsioni Meteo

Le previsioni del tempo a Campobasso per i prossimi giorni sono estremamente importanti per pianificare le attività all’aperto e per prepararsi adeguatamente alle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio cosa ci si aspetta per Giovedì 16 Maggio 2024, Venerdì 17 Maggio 2024 e Sabato 18 Maggio 2024.

Giovedì 16 Maggio 2024

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 21.1°C e umidità al 56%. Il vento soffierà da sud-ovest a una velocità media di 14.4 km/h. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno i 25.8°C con un’umidità del 43%. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso e il vento soffierà da sud-sud-ovest a circa 36.4 km/h. Verso sera, le condizioni rimarranno stabili con temperatura intorno ai 18.9°C e un cielo sereno. Il vento sarà moderato, proveniente da sud-ovest.

Venerdì 17 Maggio 2024

La giornata di Venerdì inizierà con temperature intorno ai 15.7°C, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da ovest. Durante il giorno, le temperature aumenteranno fino a 24.9°C con un cielo parzialmente nuvoloso e venti leggeri provenienti da sud-ovest. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente con temperature attorno ai 23.7°C e un vento leggero da sud-ovest. In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con temperature intorno ai 13.8°C e cielo sereno.

Sabato 18 Maggio 2024

Nel corso della mattina, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 15.5°C e umidità al 56%. Durante il giorno, le temperature aumenteranno fino a 27.1°C con un cielo coperto e venti moderati provenienti da sud. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 25.1°C e venti provenienti da nord-nordest. In serata, è prevista una diminuzione delle temperature con cielo coperto e possibilità di piogge deboli.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Campobasso indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, con una combinazione di cielo sereno, nuvolosità e possibili precipitazioni. È consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione del meteo e adattare di conseguenza i programmi all’aperto per godere appieno di queste giornate.