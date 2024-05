Meteo Catanzaro, previsioni da Giovedì 16 a Sabato 18 Maggio

Previsioni Meteo per Giovedì, 16 Maggio 2024:

Per la giornata di Giovedì a Catanzaro, si prevede un cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto costanti intorno ai 20-25°C, con un’umidità che si aggira intorno al 90% nelle prime ore del mattino, diminuendo gradualmente fino al 60% nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà da est con una velocità che varia tra i 20 e i 40 km/h.

Previsioni Meteo per Venerdì, 17 Maggio 2024:

Venerdì a Catanzaro, il cielo sarà nuvoloso al mattino, ma nel corso della giornata si avrà una graduale diminuzione delle nuvole, con un cielo sereno nel pomeriggio e in serata. Le temperature saranno in aumento, con valori che raggiungeranno i 28°C, e l’umidità diminuirà fino al 40%. Il vento soffierà da ovest con una velocità tra i 10 e i 35 km/h.

Previsioni Meteo per Sabato, 18 Maggio 2024:

Sabato a Catanzaro, il tempo sarà variabile con presenza di nubi sparse al mattino, seguite da un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 20-25°C, con un’umidità che aumenterà fino al 100% nel tardo pomeriggio a causa della presenza di nebbia e piogge leggere. Il vento soffierà da direzioni variabili con una velocità tra i 5 e i 20 km/h.

Queste previsioni meteo ci mostrano un quadro piuttosto mutevole per i prossimi giorni a Catanzaro, con un inizio coperto che si trasformerà in un cielo sereno e poi nuovamente nuvoloso con piogge leggere. È importante essere preparati per affrontare le variazioni del tempo e pianificare le attività all’aperto di conseguenza.