Meteo L’Aquila, previsioni da Giovedì 16 a Sabato 18 Maggio

Previsioni Meteo per L’Aquila

Nei prossimi giorni, L’Aquila sarà interessata da variazioni meteorologiche significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 16 Maggio 2024

La giornata di giovedì si presenterà complessivamente soleggiata, con temperature in aumento fino a raggiungere i 25 gradi nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da direzione variabile con intensità tra i 20 e i 35 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 35%. Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno. Nel corso della giornata, si prevede un leggero aumento delle nubi, senza tuttavia l’insorgere di precipitazioni.

Venerdì, 17 Maggio 2024

Venerdì, il tempo sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno al mattino, con una leggera copertura nuvolosa nelle ore centrali della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 13 e i 23 gradi, con un’umidità che si manterrà intorno al 65% al mattino, per poi diminuire fino al 30% nel pomeriggio. Il vento sarà moderato, con una velocità tra i 10 e i 36 km/h provenienti da direzione variabile.

Sabato, 18 Maggio 2024

Nel corso del sabato, si prevede un generale aumento della copertura nuvolosa, con precipitazioni deboli nel primo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 12 e i 25 gradi, con un’umidità variabile tra il 28% e l’81%. Il vento soffierà principalmente da direzione sud-est con una velocità compresa tra i 3 e i 20 km/h.

L’Aquila dovrà quindi prepararsi a un fine settimana caratterizzato da variazioni meteorologiche significative, con condizioni di instabilità attese per la giornata di sabato. È consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni, in particolare per quanto riguarda le precipitazioni previste per sabato.